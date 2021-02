Kerzen lösen Brand aus

Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstand am Sonntag kurz nach 11.30 Uhr bei einem Brand in einer Wohnung in Wuchzenhofen. Wie die Polizei mitteilt hatte ein 78 Jahre alter Bewohner vor Verlassen des Hauses vergessen, mehrere Kerzen zu löschen.

Nachdem diese heruntergebrannt waren, setzten sie einen Tisch in Brand. Nachbarn verständigten die Rettungskräfte, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Die Freiwilligen Feuerwehren Leutkirch und Wuchzenhofen rückten mit sechs Fahrzeugen und 31 Kräften an und konnten die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.