Kernig-Projektabschluss mit Gesprächsrunde

Eine Abschlussveranstaltung des Projekts Kernig findet am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr im Nachhaltigkeitszentrum des Bürgerbahnhofs Leutkirch statt.

Die Laufzeit des Forschungsprojekts neigt sich nach Angaben der Stadt dem Ende zu. Während der drei Jahre sei die „Nachhaltige Ernährung“ in der Stadt Leutkirch zu einem wichtigen Thema geworden. Gemeinsam mit den Projektpartnern der Universität Freiburg und Vertretern der Bürgerinitiative Kernig sollen in einer abschließenden Gesprächsrunde Fragen besprochen werden. Was hat sich durch das Projekt in der Stadt Leutkirch bewegt? Was hat die Verwaltung, aber auch die Wissenschaft aus dem Projekt gelernt? Und was kann eine Bürgerinitiative zur „Nachhaltigen Ernährung“ beitragen? Moderiert wird die Gesprächsrunde von Peter Aulmann von der Elobau-Stiftung. Im Anschluss bleibt genügend Zeit für einen offenen Austausch sowie einen gemütlichen Ausklang.