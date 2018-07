Kernig präsentiert sich auf der Wilhelmshöhe

Michael Gretz und Alfons Notz, Gemeinderat der Stadt Leutkirch, machen auch auf dem Highmatland Festival in Form der Bürgerinitiative-kernig auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam. Die jugendlichen Organisatoren gewinnen dem Projekt viel positives ab und sind froh, der Initiative auf dem Festival eine Plattform geben zu können, teilen sie der Presse mit.

Das Projekt kernig ist ein auf drei Jahre angesetztes Forschungsprojekt, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert werde. Im Projekt werden die kommunalen Ernährungsstrukturen untersucht und geschaut, wie die Stadt und wie die Bürger sich ernähren und wie sie mit Lebensmitteln versorgt werde. Kernig hat es sich zum Ziel gesetzt, gezielt Projekte in Leutkirch umsetzten, die auch nach der Laufzeit des Projektes einen langfristigen Ansatz haben und sich dauerhaft selbst tragen, so die Initiatoren. Einen guten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit hätte das Projekt mit ihrem „Mitmach-Garten“ auf einer bisher ungenutzten Fläche am Leprosenhaus an der Memminger Straße machen können. Hier könnten alle Leutkircher Bürger Lebensmittel anpflanzen und abtragen.

Großer biologischer Fußabdruck

„Wichtig finde ich, zu erwähnen, dass wenn es ums Thema Umwelteinflüsse geht immer so viel von Mobilität und Energie die Rede ist. Doch allein mit unserer Ernährung verursachen wir einen größeren ökologischen Fußabdruck, als mit diesen beiden Bereichen zusammen. Hier liegt das größte Potential für den Bürger seinen Einfluss auf den Planeten zu reduzieren“, so der Initiator Gretz.

Die Einbindung der Bürger und das gemeinsame verwirklichen von Ideen in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit sei ein Grundstein des kernig-Projektes. Ebenso seien die Mitglieder der Bürgerinitiative immer offen für Interessierte, die sich im neulich gegründeten Verein engagieren möchten.

Gerne präsentiere sich die Bürgerinitiative auf Volksfesten in Leutkirch, um die Bürger bei einem Snack und Gesprächen auf das Thema aufmerksam zu machen. Daher lag der Gedanke einer Kooperation zwischen Kernig und dem Highmatland Festival nahe, so die Veranstalter des Festivals.