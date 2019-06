Keine Chance gegen die Weltspitze

Die Radfahrer der TSG Leutkirch sind sowohl im Mountainbike-Downhill als auch mit dem Rennrad auf der Straße unterwegs gewesen. Jan Fauser war beim Crankworx Festival, einer weltweiten Downhill-Serie, in Innsbruck einer der zehn besten Deutschen.

Das erste Rennen des Crankworx-Festivals war im März im neuseeländischen Rotorua. Nun folgte der Wettbewerb in Innsbruck in Österreich, der Abschluss der Serie ist im August in Whistler in Kanada. Insgesamt waren 300 Teilnehmer aus der ganzen Welt am Start. Das Fahrerfeld besteht vorwiegend aus Profis. Die Downhillstrecke wurde neu und extra für das Festival angelegt. Der Kurs in Mutters (oberhalb von Innsbruck) hat eine Länge von vier Kilometern mit 450 Höhenmetern. Die Strecke verwandelte sich während der drei Trainingstage „von einer lieblichen Waldboden-Strecke zu einem Wurzel-Monster“, wie es in einer Mitteilung der TSG heißt.

Schnelligkeit und Sprünge

Genau nach dem Geschmack der Fahrer gab es Speedabschnitte, in denen Geschwindigkeiten von mehr als 65 km/h gemessen wurden, garniert mit eingebauten Sprüngen und Steinfeldern. Die Plätze eins bis zehn dominieren die Nationen USA, Kanada und Neuseeland, anschließend folgen die europäischen Fahrer. Die Siegerzeit in Innsbruck wurde vom Neuseeländer Brook MacDonald gefahren und lag bei 2:57 Minuten. Jan Fauser war mit einer Zeit von 3:25 Minuten im Endklassement unter den zehn besten deutschen Fahrern in diesem erstklassig besetzten Fahrerfeld.

Die Leutkircher Elitefahrer Lars Ulbrich und Valentin Kegreiß starteten derweil beim 53. Radklassiker des Donnerbergkreises in Bolanden, Rheinland-Pfalz. Das war ein hochdotiertes Rennen, das ein starkes Starterfeld anlockte.

Das Rennen der Eliteklasse führte über 15 Runden und insgesamt 117 Kilometer. Der Kurs bot wegen eines langen Schlussanstiegs die Chance, das Rennen in einer Fluchtgruppe zu entscheiden. Mit diesem Hintergedanken beteiligten sich die beiden Leutkircher abwechselnd an den Attacken der favorisierten Kontinentalteams Lotto Kern Haus und Radteam Hermann, die zur absoluten deutschen Spitze zählen.

Zunächst gelang Kegreiß der Sprung in eine kleinere Spitzengruppe, die jedoch wieder gestellt wurde. Anschließend setzte sich Ulbrich mit einer großen Gruppe ab. Da alle favorisierten Teams in der Spitzengruppe vertreten waren, wurde im Feld kein Tempo mehr gemacht, sodass die Gruppe schnell einen großen Vorsprung herausfuhr. In den letzten Runden konnte Ulbrich einer Tempoverschärfung an der Spitze nicht mehr ganz folgen und fiel etwas zurück. Teamkollege Kegreiß setzte sich währenddessen mit weiteren Fahrern aus dem Feld ab.

Ulbrich rettete einen knappen Vorsprung ins Ziel und wurde Elfter, während Kegreiß den Sprint der Verfolgergruppe gewann und Rang 18 erreichte. Aufgrund des hochkarätigen Starterfeldes waren beide Leutkircher mit ihren Ergebnissen zufrieden.