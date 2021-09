Kaum Honig: Warum das Bienenjahr 2021 so schlecht lief

Infos zum Imkerverein gibt es unter www.imkerverein-leutkirch.de oder bei Ralf Mayer, Telefon 07561 / 9852569. Beim monatlichen Bauernmarkt ist ein Imkerstand, an dem unterschiedliche Imker der Region alle Bienen-Produkte wie Honig, Propolis, Seifen, Salben anbieten und gerne Auskunft geben. Der nächste Bauernmarkt ist am Samstag, 2. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in der Marktstraße-Nord.