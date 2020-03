Katholische Kirchengemeinden informieren zur Wahl

Die katholische Kirchengemeinde St. Martin informiert zur Briefwahl für die Kirchengemeinderatswahl wie folgt:

Die Kirchengemeinderatswahl am 22. März findet statt, allerdings ausschließlich als Briefwahl. Das Wahllokal im Bischof-Moser-Haus bleibt geschlossen. Die im Kirchenblatt angekündigte Übergabe der Wahlbriefe im Rathaus in Adrazhofen, in der Kirche in Mailand, in der Kapelle in Tautenhofen, im Tagungshaus Regina Pacis und im Seniorenzentrum Carl-Joseph ist deshalb so nicht möglich. Die Wahlbriefe können aber per Post gesendet werden, unter Beachtung der Zustellzeiten. An den Wahlausschuss St. Martinus, Marienplatz 5 oder bis spätestens Sonntag, 22. März, um 16 Uhr im Briefkasten des Pfarrhauses, Marienplatz 5 eingeworfen werden.

Keine Gottesdienste, Andachten, Rosenkranzgebete

Alle Gottesdienste, Andachten, Rosenkranzgebete in der Seelsorgeeinheit sind aufgrund bischöflicher Anordnung bis zum 19. April abgesagt. Trauungen und Tauffeiern bis Ende Mai finden zu einem späteren Zeitpunkt statt. Beerdigungen finden im Freien nach den behördlichen Vorgaben im kleinen Kreis statt. Die Kirchen sind für das private Gebet geöffnet. Die Erstkommunionen werden nach den Sommerferien gefeiert. Die Pfarrbüros sind geschlossen, aber zu den Öffnungszeiten telefonisch beziehungsweise per E-Mail erreichbar. Persönliche Termine gibt es nur nach Vereinbarung.

Nachdem die Wahllokale für die Kirchengemeinderatswahl am 22. März geschlossen bleiben müssen, wird in der Seelsorgeeinheit in den Kirchengemeinden Diepoldshofen, Engerazhofen, Gebrazhofen, Herlazhofen, Merazhofen, Reichenhofen, Schloß Zeil und Willerazhofen die Wahl komplett auf Briefwahl auf Antrag umgestellt. Die Antragsfrist wird verlängert bis zum Freitag, 3. April, 12 Uhr. Die Briefwahl wird im jeweiligen Pfarramt beantragt. Wähler werden gebeten die Wahlbenachrichtigung in den Briefkasten zu werfen, die Unterlagen werden ihnen zugestellt.

Wahlbenachrichtigung in Briefkasten werfen

In den Gemeinden, in denen es kein Pfarramt gibt, kann die Wahlbenachrichtigung bei folgenden Personen/Einrichtungen in den Briefkasten geworfen werden: Diepoldshofen: Ortsverwaltung Diepoldshofen Zur Brunnenstube 18, Merazhofen: Konrad Schöllhorn, Am Pfarrstadel 1, Reichenhofen: Thomas Widler, Richostraße 33 und Willerazhofen: Manfred Wiedemann, Willerazhofen 44. Die Wahlbenachrichtigungskarten werden dann an das zuständige Pfarramt weitergeleitet, von dort aus gibt es Unterlagen für die Briefwahl.

Auszuzählen sind bei Briefwahl auf Antrag alle Wahlbriefe, die bis Sonntag, 5. April, 16 Uhr, im jeweiligen Pfarramt (bei Willerazhofen Manfred Wiedemann) eingegangen sind. Das endgültige Wahlergebnis wird dann am 6. April veröffentlicht. Heggelbach führt eine allgemeine Briefwahl durch. Auszuzählen sind bei allgemeiner Briefwahl alle Wahlbriefe, die bis Sonntag, 22. März, um 16 Uhr beim Wahlvorstand Marzell Bauhofer, Weipoldshofen 45 eingegangen sind.