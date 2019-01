Katholische Kirchengemeinde spendet

Die katholische Kirchengemeinde Schloß Zeil hat am Montag insgesamt 4100 Euro an zwei wohltätige Organisationen gespendet. Übergeben wurde der Betrag, der aus dem Unterzeiler Christbaumverkauf stammt, in den Räumen der Caritas Bodensee-Oberschwaben.

Die Spende ging jeweils zu 50 Prozent an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Kontaktgruppe Leutkirch sowie an die Stiftung Kinderchancen Allgäu. „Mit Hilfe dieser tollen Aktion, können wir unsere Projekte vorantreiben und uns weiterhin stark für Kinder hier in der Region machen“, sagte Ramona Wiest, Projektleiterin der Stiftung Kinderchancen Allgäu. Marlis Schindler, Ansprechpartnerin der Kontaktgruppe Leutkirch Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder, freute sich über den Geldsegen und erklärte: „Ich bewundere jedes Jahr wieder das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer der Kirchengemeinde, die die Bäume bei jedem Wetter verkaufen“.

Kirchengemeinderatsmitglied Anton Hess erklärte: „Dieses Jahr war es das erste Mal, dass der gesamte Erlös aus dem Christbaumverkauf einem guten Zweck gespendet wird. Uns ist es wichtig gewesen Organisationen vor Ort zu unterstützen.“