Katholiken feiern Palmsonntag

„Jesus kommt nicht auf dem hohen Ross und braucht keinen roten Teppich, er bringt den Frieden und möchte in unsere Herzen einziehen.“

In dieser Aussage gipfelte die Predigt von Pfarrer Karl Erzberger zum Palmsonntag in der vollbesetzten Leutkircher Martinskirche. Gestaltet wurde die heilige Messe vom Familiengottesdienst-Team mit dem Spiel „Der Esel Benjamin“ in Erinnerung daran, dass Christus auf diesem Tier, mit Palmzweigen und zunächst Hossiana-Jubelrufen erwartet, in Jerusalem einzog.

Für die Begleitung der Lieder sorgten die Martinsbläser und Regionalkantor Franz Günthner an der Orgel.

Die zahlreichen, oft reich geschmückten Palmen wurden zum Auftakt des Gottesdienstes am Gänsbühl gesegnet, bevor sich die Prozession der Gemeinde zur Pfarrkirche in Bewegung setzte.