Katholiken feiern Fronleichnam in der Innenstadt

„Als Gläubige sind wir gemeinsam auf dem Weg“: Mit diesen Worten hat Pfarrer Karl Erzberger zum Abschluss des feierlichen Gottesdienstes in der katholischen Kirche St. Martin seinen Dank an diejenigen zusammengefasst, die zum Gelingen des Fronleichnam-Festes am Donnerstag beigetragen haben.

Dazu zählen der Festausschuss, die Kolpingfamilie, die Blutreitergruppe, die Auf- und Abbaumannschaft am Kornhausplatz, Anita Gretz und ihr Team für den Blumenteppich, die Kantorei unter Leitung von Regionalkantor und Organist Franz Günthner sowie die Stadtkapelle mit ihrem Dirigenten, Stadtmusikdirektor Wolfgang Halder. Die Kapelle spielte auch am Marienplatz bei strahlendem Sonnenschein zum anschließenden Frühschoppen, bei dem die vielen Bänke im Schatten des Gotteshauses schnell besetzt waren.

Auf dem Kornhausplatz betonte Benjamin Sigg in seiner Predigt, wie schwierig es für jemanden ist, der die Tradition der Christen nicht kennt, das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ zu verstehen. Die christliche Religion ist für den Pastoralreferenten „keine blutrünstige Religion, denn Jesus vergießt sein Blut, macht sich zum Opfer und versöhnt damit die Menschen wieder mit Gott“.

Als Opfer habe Christus „das Extremste getan, was ein Mensch tun kann: Er durchbricht mit seiner Liebe die Spirale der Gewalt“. Das Kreuz als Zeichen der Liebe und Versöhnung dürfe daher gerne in der gesamten Stadt, in Behörden, Schulen und Kindergärten sichtbar sein. (khs)