Kasperletheater sucht dringend Unterstützung

Das Kasperletheaterteam auf dem Leutkircher Kinderfest sucht eine Mitstreiterin oder einen Mitstreiter, der Spaß am Puppenspiel hat und sie unterstützt.

Besondere Vorkenntnisse seien nach Angaben der Stadt nicht notwendig, das Spielen werde geübt und jeder könne sich seine Rolle selbst aussuchen – ob klein oder groß. Gespielt wird am Montag und Dienstag am Kinderfest jeweils am Nachmittag auf der Wilhelmshöhe (22. und 23. Juli). Ein kleines Honorar gibt es auch.

Die Kasperlevorführungen werden für die Kinder kostenlos angeboten. Interessierte wenden sich an Sonja Heinzelmann unter Telefon 0151/21236527.