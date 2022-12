Kartenvorverkauf für drei Konzerttermine des Städteorchesters Württembergisches Allgäu läuft

Für die drei Silvesterkonzerte des Städteorchesters Württembergisches Allgäu zum Jahresende laufen die Probenarbeit auf Hochtouren. In einer Pressemitteilung wird auf die einzelnen Konzerttermine und entsprechenden Vorverkaufsstellen hingewiesen. Diese sind wie folgt:

Donnerstag, 29. Dezember, 19 Uhr: Festhalle Leutkirch. Vorverkauf bei der Tourist-Info der Stadt Leutkirch, Telefon 07561/87154, sowie bei Reservix (www.reservix.de).

Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr: Kurhaus am Park Isny. Vorverkauf im Büro für Tourismus Isny, Kurhaus am Park, Tel. 07562/9999050, und via Reservix.

Samstag, 31. Dezember, 19 Uhr: Waldorfschule Wangen (Festsaal). Vorverkauf beim Gästeamt der Stadt Wangen, Telefon 07522/74211, und bei Reservix.

Die Eintrittspreise betragen jeweils 15 Euro für Erwachsene, ermäßigt zwölf Euro. JMS-Schüler bezahlen acht Euro für den Eintritt. Zwei Euro Ermäßigung im Vorverkauf erhalten SZ-Abokarten-Besitzer und eine Begleitperson auf die regulären Eintrittspreise.