Karten sollen in Leutkirch für Lächeln sorgen

Zu den Pfingstferien wurden die Corona-Verordnungen gelockert. Hierfür möchte das Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz ein Lächeln zurück auf die Gesichter derer bringen, die man schon so lange nicht mehr gesehen hat.

„Wir möchten, dass sich ein Lächeln in der Stadt ausbreitet“, wird Claudia Wahl, Mitarbeiterin des Kinder- und Familienzentrums St. Vincenz und zuständig für die Angebots- und Ehrenamtsentwicklung in dem Pressebericht zitiert. Das gehe ganz einfach, in dem man gezeigt bekomme, dass jemand an einen denkt. Das Team des Zentrums bastelte insgesamt 200 Karten mit einem Herz und einer besonderen Botschaft. „Danke“, „Du bist mir wichtig“, „Schön, dass es dich gibt“ und „Ich freu’ mich auf euch“ lauten die Botschaften, die die Kinder verteilen sollen. „Wir legen diese Karten in verschiedene Läden in Leutkirch aus“, so Petra Wiedemann, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums in dem Schreiben. Die Kinder könnten die Karten dann entweder gleich in den Briefkasten werfen oder noch verschönern.