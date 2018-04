Karosserie und Scheibe zerkratzt

Sachschaden von rund 2000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der vermutlich in der Nacht zum Dienstag an einem beim Gebäude Sudetenstraße 9 abgestellten Audi sämtliche Karosserieteile sowie eine Seitenscheibe zerkratzte. Das berichtet die Polizei. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.