Kapelle lädt zur Ausnanger Sommer-Wiesen

Bereits zum siebten Mal lädt die Musikkapelle Hofs zur Ausnanger Sommer-Wiesen ein. Wie die Kapelle mitteilt, findet die Veranstaltung vom 2. bis 4. August im Festzelt an der Schule in Ausnang statt.

Am Freitag, 2. August, beginnt das Fest um 20 Uhr mit Blas- und Partymusik von den Allgäu Yeties. Es gibt einen Shuttlebus, dessen Fahrplan im Internet unter www.musikkapelle-hofs.de zu finden ist. Am Samstag, 3. August, beginnt um 19 Uhr der Sternenmarsch an der Schule in Ausnang mit vielen Musikkapellen aus der nahen Umgebung. Im Festzelt erwartet die Besucher anschließend ein traditioneller Fahneneinmarsch und der Stimmungsabend mit der Musikkapelle Urlau und der Trachtenkapelle Friesenhofen

Der traditionelle Familientag am Sonntag, 4. August, beginnt mit dem Festgottesdienst um 10:30 Uhr. Es schließt sich ein Frühschoppen im Zelt mit Unterhaltung von der Musikkapelle Muthmannshofen an. Zudem findet auch das alljährliche Oldtimertreffen statt, bei dem Anreisende bis 12 Uhr ein Freigetränk erhalten. Zur Nachmittagsunterhaltung spielen die Achtal Musikanten zum Festausklang. Für die kleinen Gäste gibt es Kinderspielen und ein Kinderflohmarkt.