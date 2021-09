Kapelle in Hünlishofen brennt

In Brand geraten ist am Montag zur Mittagszeit das Interieur einer Kapelle in Hünlishofen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hat eine dort aufgestellte Grabkerze das Feuer verursacht, das zu einer starken Verrußung des gesamten Innenraums sowie sämtlicher Statuen und Gemälde geführt hat. Der zuständige Mesner, der das Feuer entdeckte, löschte es selbstständig mit einer Gießkanne. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50000 Euro. Offiziell sind in der Kapelle keine Kerzen aufgestellt. Immer wieder kommt es aber vor, dass Besucher der ständig zugänglichen Andachtsstelle selbstständig Lichter mitbringen, teilt die Polizei mit.