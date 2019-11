Kandidatenvorstellung zur Kirchengemeinderatswahl in Leutkirch

In der Evangelischen Landeskirche Württemberg werden am Sonntag, 1. Dezember, die Kirchengemeinderäte sowie die Vertreter für die Landessynode in Stuttgart während der kommenden sechs Jahre gewählt.

Laut Pressemitteilung haben sich in Leutkirch elf Männer und Frauen gefunden, die sich um die neun Plätze im evangelischen Kirchengemeinderat bewerben. Sie werden sich am Sonntag, 10. November, nach dem Gottesdienst um 11 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche vorstellen. Im Folgenden ist die Kandidatenliste in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben: Annette Ammann, Hans Haberkorn, Katrin Hühnersen-Frech, Ulrich Maschke, Beate Meyer, Rudi Patzelt, Petra Reininghaus, Sven Stöckle, Hannelore Schupp, Barbara Waldvogel und Fritz Winter.