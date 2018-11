Kandidaten für ersten Leutkircher Jugendgemeinderat

22 junge Leutkircher zwischen 13 und 19 Jahren stellen sich zur Wahl für den ersten Jugendgemeinderat der Stadt. Mit dabei sind laut Pressemitteilung Vertreter von fünf Schulen: der Gemeinschaftsschule, der Geschwister-Scholl-Schule, der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen, des Hans-Multscher Gymnasiums und der Otl-Aicher Realschule.

Die Wähler können sich in allen weiterführenden Schulen, im Jugendhaus, im Rathaus, auf der Webseite der Stadt Leutkirch und auf der Facebookseite des Jugendgemeinderates über die Kandidaten informieren. Zehn Mädchen und zwölf Jungs treten an und bewerben sich um insgesamt 15 Plätze im Jugendgemeinderat. Gewählt wird am 27. November. An jeder der weiterführenden Schule wird dafür ein Wahllokal eingerichtet. Wer zwischen 13 und 19 Jahre alt ist und in Leutkirch wohnt, hier aber nicht zur Schule geht, kann im Rathaus im Bürgerbüro von 16 bis 19 Uhr seine Stimme abgeben. Hierzu muss unbedingt einen Ausweis mitgebracht werden, heißt es in dem Pressetext.