Kampfgeist, Spaß und Freude am Sport

Mehr als Kampfgeist herrschte am Samstag in der Ebnathalle in Friesenhofen, beim Judo-Nikolausturnier, das von der Sportgemeinde des Ortes, bereits zum 33. Mal ausgerichtet wurde. Teilgenommen an der Veranstaltung haben über 100 Kinder bis zu einem Alter von elf Jahren aus dem gesamten süddeutschen Raum.

Sport verbindet, aus diesem Grund hat die Sportgemeinschaft Friesenhofen (SG) zahlreiche, befreundete Vereine zum 33. Nikolausturnier in die Ebnathalle nach Friesenhofen eingeladen. Angereist sind etwa 100 Kinder mit ihren Betreuern aus dem gesamten süddeutschen Raum. Selbst ein ganzer Bus aus Nürtingen hat sich darunter befunden. „Es ist einfach schön, dass nahezu alle Vereine, die wir eingeladen haben, gekommen sind.“, sagte SG Vorstandmitglied Wolfgang Heine.

Mitmachen konnten Judokämpfer, die maximal den orange-gelben Gürtel besitzen, da sich die Veranstaltung an noch nicht so erfahrene Teilnehmer richtete. „Mit diesem Turnier möchten wir unseren Kindern die Möglichkeit bieten, erste Erfahrungen im Wettkampf zu machen“, sagte Heine. Ausgetragen wurden die Wettkämpfe nach und nach, parallel auf zwei Matten. Und da ging es ziemlich hoch und nicht unbedingt zimperlich her, denn die Nachwuchssportler kämpften um den Sieg wie echte Profis. Angefeuert wurden diese lautstark von ihren Vereinskollegen, was ein erheblicher Lärmpegel in der Ebnathalle verursachte.

Ruprecht belohnt die Kämpfer

Beendet wurde das Turnier mit einem Besuch von Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht, der die „Kampfhähne“ für ihren schweißtreibenden Fleiß mit Pokalen und Urkunden belohnte. So erhielten die Sieger des jeweils ersten Platzes einen Pokal sowie einen gebackenen Nikolaus, über den sich auch die Gewinner der Plätze zwei und frei freuen durften. Sämtliche Teilnehmer wurden mit einer Urkunde belohnt. Zusätzlich übergab der Mann im roten Mantel einen Wanderpokal an die Mannschaft mit den besten Ergebnissen sowie einen Technikpokal, der nach einem von den Schiedsrichtern bemessenen Urteil unter mehreren Teilnehmern ausgelost wurde. „Das ist selten, dass es ein Sportverein, so wie wir es sind, fertigbringt, eine Veranstaltung 33 Jahre lang ununterbrochen zu organisieren, sagte Heine. Er erklärte: „Ohne die ehrenamtliche Hilfe zahlreicher Mitglieder unseres Vereins, wäre es gar nicht möglich gewesen, dieses Event zu stemmen“.

Den Mannschaftssieg konnte sich der Sportverein aus Nürtingen sichern, gefolgt vom Sportverein Ertingen. Der Sportverein Altusried brachte es vor der Sportgemeinschaft Friesenhofen auf Platz drei. Bei den Einzelplatzierungen der jungen Sportler aus Friesenhofen sicherten sich Anna und Mia Merk den ersten Platz. Emilia Tasser brachte es auf den zweiten Platz. Elias Merkle und Lilit Glas erreichten den dritten Platz. Emil Merk und Emma Baumeister holten sich Rang neun. (gs)