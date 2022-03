Kabarettist Uli Boettcher kommt in die Festhalle Leutkirch

Mit seinem Programm „Ich bin viele“ gastiert der Baienfurter Kabarettist Uli Boettcher auf Einladung der Volkshochschule Leutkirch am Mittwoch, 23. März, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch.

Wer bin ich? Diese simple Frage ist grundsätzlich schwer zu beantworten. So geht es auch Uli Boettcher. In „Ich bin viele“ begegnet er zufällig und absichtlich seinen verschiedenen Ichs. Und die liefern ihm die Geschichten aus seinem Leben und dem Leben des „Verwandschaftsbestiariums“, in dem er aufgewachsen ist. In Boettchers aktuellem Programm finden sich alte Bekannte wieder, zum Beispiel seine Frau und sein Sohn. Auch die Erb-Tante oder der Nachbar schaffen es auf die Bühne. Im Laufe des Abends kristallisieren sich Facetten seiner Persönlichkeit heraus, auf die Boettcher nicht immer stolz sein kann. Aber immerhin können andere darüber lachen.

Bei dieser VHS-Veranstaltung gelten die derzeit gültigen Bestimmungen der Corona-Landesverordnung. Der Impf- oder Genesungsstatus sowie aktuelle Testzertifikate werden am Einlass kontrolliert.