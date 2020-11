K 7906 zwischen Engerazhofen und Toberazhofen bleibt bis Mitte Dezember gesperrt

Die Kreisstraße 7906 zwischen Engerazhofen und Toberazhofen bleibt wegen Straßenbauarbeiten voraussichtlich bis Mitte Dezember in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Wie das Landratsamt Ravensburg mitteilt, dauern die Straßenbauarbeiten in der Leutkircher Ortschaft Toberazhofen an. Dort wird gemeinsam mit der Stadt Leutkirch die Ortsdurchfahrt umfangreich saniert und neu gestaltet.

Die von der Stadt Leutkirch beauftragten Tiefbauarbeiten an der Trinkwasserleitung, dem Regenwasserkanal und der Straßenbeleuchtung sind weit fortgeschritten. Aktuell werden die neuen Randeinfassungen hergestellt und die Bushaltestellen in der Ortsmitte barrierefrei umgestaltet.

Anfang November soll in der Ortsdurchfahrt die erste Asphaltschicht eingebaut werden, bevor die unübersichtliche Kuppe am Ortsausgang in Richtung Engerazhofen umgestaltet wird. Abschließend wird auf der gesamten Strecke die Asphaltdecke hergestellt und eine neue Markierung aufgebracht.

Die Umleitungsstrecke bleibt ausgeschildert und führt über Gebrazhofen, die Kreisstraße 8025, Tautenhofen und die Landesstraße 319 nach Herlazhofen und umgekehrt.