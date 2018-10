Kürbisse zieren Straßenränder

Mit dem Herbst ist auch die Kürbiszeit gekommen. Zahlreiche Händler bieten an verschiedenen Straßenränder, wie hier in Reichenhofen, die verschiedensten Arten des beliebten Herbstgemüses zum Verkauf an und setzten dabei auf die Ehrlichkeit der Käufer, denn bezahlt wird direkt vor Ort in eine aufgestellte Kasse.

Dabei gelten für die verschiedenen Kürbisarten unterschiedliche Preise. Egal, ob zum Kochen oder als herbstliche Dekoration, Kürbisse können vielfach verwendet werden. Insbesondere Kinder freuen sich über die kugelrunden Gewächse, die sich zu Halloween, am 31. Oktober, hervorragend eigenen, um die wildesten und furchterregendsten Geister und Monster zu schnitzen.