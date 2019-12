Künstlergespräch in Leutkirch: Viele Wege führen zur Zeichnung

Fündig geworden seien sie in Vorarlberg, Wilhelmsdorf und Weingarten, hat Otto Schöllhorn, Sprecher des Galeriekreises Leutkirch, dem Künstlergespräch am Sonntagvormittag vorausgeschickt. Mit drei „Zeichnerischen Positionen der Gegenwart“ von Doris Fend, Dieter Konsek und Martin Oswald. Künstler im Allgäu bekannt zu machen, sei die Intention des Galeriekreises. Dazu trug das von Schöllhorn moderierte Gespräch in seiner direkten und spontanen Form wesentlich bei.

Ist das noch Zeichnung oder schon Malerei? Mit Blick auf Dieter Konseks wandfüllendes Format „Am Morgen“ fällt eine Antwort angesichts des gestisch in Acryl gemalten Hintergrunds nicht eindeutig aus. Die darauf gesetzte Kohlezeichnung dagegen schon, wenngleich jede Linie einen irgendwie gearteten Bildträger benötigt. In der Regel ist dieser aus Papier. Konseks zweiteiliges Bild ist auf Leinwand entstanden, und es lebe von der Linie. Ursprünglich seien es zwei Querformate gewesen, auf denen ein Baumausschnitt hätte zu sehen sein sollen. Doch Konsek sei zur Linie zurückgekehrt, also weg vom Abbild. Was einen von vielen Wegen beschreibt, wie Künstler zur Abstraktion finden. Sehr gespannt gab sich Waldemar Westermayer, in Vertretung von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, auf die persönlichen Stellungnahmen zum jeweiligen Werkschaffen.

„Ich nenne das ein gezeichnetes Gemälde“

Doris Fend aus Vorarlberg, die von 1985 bis 1990 an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien Gemälderestaurierung studierte, anschließend neun Jahre am Kunsthistorischen Museum Wien tätig war, habe schon vorher Kunst gemacht. Die Zeichnung, mehr abstrakt als gegenständlich, stand dabei im Fokus. In der Ausstellung fallen ihre „Schwünge“ in Rot und Türkis auf, die sich schlangenartig auf das ansonsten weiß belassene Kupferdruckbüttenpapier legen. Stilistisch erinnern sie an Op Art aufgrund der verschwimmenden Konturen. Gerade auch im Falle der dicht an dicht gesetzten Linien mit Bleistift und Farbstift. Mit dem Lineal seien sie in einem ersten Schritt gezogen, dann nachgezeichnet, sodass man sie auch noch aus 20 Metern Entfernung sehen könne. „Ich nenne das ein gezeichnetes Gemälde“, wenn eine feine weiß ausgesparte Linie aus einem schwarzen Grafitblock heraussticht. Fend spricht von meditativen Arbeiten, bei denen die Textur und die Einteilung der Fläche im Sinne eines gedacht möglichen Ganzen entscheidend sei. Was bei ihr von haptischer Anziehungskraft ist, beruht bei Konsek auf einer eher gestischen Wirkkraft. Er, seit 1994 freischaffend tätig, brauche einen Anlass, welchen er in der Natur um Wilhelmsdorf finde. So entsteht ein organisches, eng verflochtenes Miteinander von Strukturen, die sich in der Fläche ausdehnen und schlussendlich ein Ganzes bilden. Das beleuchtet im Detail die Serie „Stazzona“ mit Bleistift und Ölpastell von 2014.

Zeichnung als „neoromantisches Prinzip“

Wer den Ausstellungsraum im ersten Stock der Galerie betritt, erblickt dort neben kleineren Arbeiten von Doris Fend die großflächige Installation von Martin Oswald, Professor für Kunst an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Seine „Light-Lines“ habe er erstmals hier so präsentieren können. Auf Transparentpapier gesetzte Bleistiftzeichnungen in sogenannten Lichtkästen. Die unterschiedlich dicht gebündelten Lineaturen hätten eine lithografisch weiche Anmutung und würden beginnen im Raum zu schweben. Die von Haus aus zweidimensionale Zeichnung verlässt so die Fläche an der Wand und begibt sich in den Raum. Oswald sprach von einer diffusen, nebligen Situation und infolgedessen von einem „neoromantischen Prinzip“. Für ihn ist das Zeichnen von Anfang an ein Abstraktionsprozess. Alles Gesehene bedürfe auf der zeichnerischen Ebene einer Übersetzung. Es bleibe lediglich die Frage, auf was man es reduziere. Ähnlich wie Konsek begibt er sich in die Natur, um dort zu zeichnen. Auf der anderen Seite steht das Erkunden der Linie im Atelier.

Der Reiz der Ausstellung sind die drei unterschiedlichen Ansätze, sich Zeichnerisches anzueignen. Das Künstlergespräch hat zur Gitarrenmusik von Manfred Junker authentisch vermittelt, welche Wege von Künstlern gegangen werden, um zu Werken dieser Vielfalt und Ausdruckskraft zu gelangen.