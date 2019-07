Kühlsattelzug fährt am Sonntag ohne Lebensmittel

Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg haben am Sonntag gegen 14.40 Uhr auf der Bundesautobahn 96 die Ladung eines Kühlsattelzugs kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Lkw-Fahrer keine Lebensmittel transportierte, was laut Polizei am Sonntag erlaubt gewesen wäre. Tatsächlich war der Sattelzug mit Zulassung in zwei unterschiedlichen EU-Staaten aber mit Versandware eines weltweit tätigen Logistikkonzerns voll beladen.

Aus den Ladepapieren war ersichtlich, dass der Sattelzugfahrer und sein mitfahrender Kollege am Montagvormittag einen Liefertermin in Italien zu erfüllen hatten, weshalb derVerstoß gegen das Sonntagsfahrverbot kalkuliert war. Die Weiterfahrt in Richtung Süden wurde durch die Beamten unterbunden. Die Verantwortlichen erwartet nun ein Bußgeld. Der durch den Gesetzesverstoß erlangte geldwerte Vorteil unterliegt der Einziehung, weshalb das Verkehrskommissariat hierzu einen vierstelligen Betrag von den Betroffenen erhob.