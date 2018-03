„König Fußball“ muss warten

Nach einigen aufregenden Partien und der ein oder anderen Überraschung bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ist am Montagabend die deutsche Nationalmannschaft mit dem 4:0 Sieg gegen Portugal erfolgreich in das Turnier gestartet.

Ob zuhause gemütlich auf dem Sofa oder auf der Großleinwand zusammen mit Freunden beim Public Viewing, die Möglichkeiten in Leutkirch mit Jogi’s Jungs mitzufiebern sind groß. Blöd, wer Fußball gucken möchte, aber zu den Spielen in den Abendstunden arbeiten muss.

Schulen können später beginnen

Den Schulen in Baden-Württemberg stellt das Kultusministerium während der WM die Möglichkeit, den Unterricht nach Deutschlandspielen um 22 Uhr etwas später anfangen zu lassen.

Bei den Firmen in Leutkirch, die im Schichtbetrieb arbeiten, gibt es nur wenige Sonderregelungen während des Turniers. Bei den Leutkircher Firmen mit Schichtbetrieb müssen fußballbegeisterte Mitarbeiter während der Arbeit auf die Ergebnisse DFB-Elf verzichten. Einen extra Fernseher in der Produktionshalle oder die Ergebnisse über das Radio wird es in den meisten Betrieben nicht geben.

„Ich denke nicht, dass bei uns während der Arbeit Fußball geguckt wird. Und das Radio hört in der Halle auch niemand, wenn die Maschinen laufen“, sagte Elisabeth Benz von Thermopal. Auch bei Armacell gibt es keine Ausnahmen: „Diejenigen, die die Deutschlandspiele unbedingt sehen möchten, haben sich frühzeitig Urlaub genommen“, bestätigte eine Mitarbeiterin.

Echte Fans nehmen Urlaub

So hat es auch der ein oder andere Mitarbeiter der Firma Sycotec gemacht. „Neben den Pfingsturlaubern haben sich Einige für das Spiel gegen Portugal frei genommen“, sagte Hans Schmid. Für die Mitarbeiter, die während der Spiele der DFB-Elf Spätschicht haben, werde das Radio etwas lauter gestellt, damit jeder die Tore der deutschen Nationalmannschaft mitbekomme.

Bei der Firma Grutschwitz läuft der Betrieb auch während den Spielen der Weltmeisterschaft wie gewohnt weiter: „Bei uns gab es keine extra Urlaubsanträge für die Zeit während der WM. Eine Übertragung der Spiele im Fernsehen oder Radio wird es auch nicht geben“, sagte Produktionsleiter Hansjörg Schaupp.