JZC Wangen und Leutkirch laden zu Vorführwettbewerb

Der Jungzüchterclub Wangen und Leutkirch veranstaltet am Sonntag, 4. September, in Urlau auf dem Reitplatz anlässlich des Sommerfestes des Braunviehzuchtvereins Leutkirch einen gemeinsamen Vorführwettbewerb. Los geht’s um 11 Uhr. Siegerehrung ist am frühen Nachmittag. Zum Mitmachen sind Kinder und Jugendliche aus allen Betrieben eingeladen – unabhängig von den Rassen, die die Betriebe halten. Beim Wettbewerb geht es die Freude am Kontakt, Füttern, Umgang und Pflege der Jungtiere. Geschaut wird außerdem darauf, wie das Tier gehalftert und vorgeführt wird. Zudem gehöre r auch die Gestaltung einer Stalltafel für den Vorführtag dazu, heißtr es in einer Pressemitteilung. Nähere Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es bei Bianca Traut in Leutkirch unter Telefon 0174 / 450 20 11 und bei Sebastian Dorn in Wangen unter Telefon 0170 / 596 15 76.