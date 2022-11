Jury des Spenden-Adventskalenders hat die Projekte für die 24 Türchen festgelegt

Seit 16 Jahren gibt es den Spenden-Adventskalender von Volksbank und „Schwäbische Zeitung“. Doch noch nie hat es so viele Bewerbungen von Vereinen und Einrichtungen gegeben wie in diesem Jahr.

326 Projekte aus dem Geschäftsbereich der Volksbank Allgäu-Oberschwaben standen am Mittwochvormittag zur Auswahl, als die Jury des Spenden-Adventskalenders in Leutkirch tagte. In dieser sitzen neben VBAO-Vorstandssprecher Josef Hodrus und Tobias Pearman, Geschäftsführer der „Schwäbischen Zeitung“ Allgäu-Lindau, Oberbürgermeister und Bürgermeister der Städte und Gemeinden der Region.

„Ganz tief in der Region verwurzelt“

Hodrus freute sich sichtlich über die hohe Zahl an Bewerbungen. „Daran sehen wir auch, dass wir mit unserer Aktion inzwischen ganz tief in der Region verwurzelt sind.“ Er bedankte sich aber auch bei den fast vollzählig versammelten Stadt- und Gemeindeoberhäuptern. „Dass Sie sich zwei Stunden ihrer knapp bemessenen Zeit für den Spenden-Adventskalender nehmen, zeigt ihre hohe Wertschätzung für die Aktion und für die, die daran teilnehmen.“

Im Namen aller (Ober-)Bürgermeister dankte Christoph Liebmann als Vertreter von Bad Waldsees OB Matthias Henne seinerseits der VBAO und der SZ für deren „Engagement für die Zivilgesellschaft auch in diesen nicht einfachen Zeiten“.

Täglich ein Türchen

Angesichts der Vielzahl an tollen Projekten sei es ihm wie seinen Kollegen schwergefallen, eine Auswahl zu treffen, ergänzte Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter. Doch sie mussten es tun. 100 Vereine und Einrichtungen werden sich vom 1. bis 24. Dezember hinter den Türchen finden, die sich in der „Schwäbischen Zeitung“ öffnen, und eine Spende zwischen 500 und 2000 Euro für ihr Projekt erhalten.

Zu den 20 „normalen“ Türchen kommen vier besondere: das Nikolaus- und das Heiligabendtürchen sowie das Mitgliedertürchen der VBAO, bei dem die Bankmitglieder abstimmen, und das Lesertürchen der „Schwäbischen Zeitung“.

Acht Projekte zur Auswahl

Für das SZ-Lesertürchen stehen acht Projekte zur Auswahl. Die Leserinnen und Leser können mit ihren Stimmen darüber entscheiden, wer mit welchem Spendenbetrag bedacht wird. Die dafür notwendigen Coupons finden sich ab diesem Samstag bis zum 26. November regelmäßig in der Zeitung.

Insgesamt werden 100000 Euro an die 100 ausgewählten Vereinsprojekte ausgeschüttet. Leer ausgehen wird aber wie schon im vergangenen Jahr keine Bewerbung. „Alle erhalten mindestens 150 Euro“, verkündete Josef Hodrus am Dienstag, dass der Ausschüttungsbetrag erhöht worden ist.

Bewerbungen mit Power

Der VBAO-Vorstandssprecher, der die Organisation des Spenden-Adventskalenders bei seinen Mitarbeiterinnen Franziska Grath, Daniela Speckle und Linda Bartelt in besten Händen weiß, hob auch hervor, wie beeindruckt er von vielen Bewerbungen war. Sehr oft lagen dieser Fotos bei, manchmal sogar aufwendig gedrehte Videos. „Es ist unglaublich, welch eine Power da oft dahintersteckt.“

Die meisten Bewerbungen kamen naturgemäß aus den fünf Städten der Region. Wangen hatte da mit 65 Projekten klar die Nase vorn. Es folgten Isny (46), Leutkirch (41), Lindau (31), Bad Waldsee (30) und Bad Wurzach (28). Zwischen diese Städte hat sich die Gemeinde Kißlegg mit 30 Projekten geschoben. Die übrigen Bewerbungen kamen aus Aichstetten, Aitrach, Argenbühl, Vogt und Wolfegg.

Die acht Projekte fürs SZ-Lesertürchen

Acht Projekte befinden sich hinter dem SZ-Lesertürchen, das sich am 10. Dezember öffnen wird. Mit ihrer Stimme entscheiden die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“, wer welchen Spendenbetrag erhält. Insgesamt sind 10.000 Euro zu vergeben. Wer die meisten Stimmen erhält, bekommt 4000 Euro, der Achtplatzierte immerhin 250 Euro.

Die folgenden Projekte stehen zur Wahl:





Freiwillige Feuerwehr Isny, Abteilung Großholzleute

„Um die Kommunikation mit der Stadt Isny und dem Landkreis Ravensburg zu vereinfachen, wird ein Laptop für das Feuerwehrhaus in Großholzleute benötigt. Auch für Schulungen und als Unterstützung bei Feuerwehrproben (Theorie-Teil) ist ein Laptop hilfreich. Der Laptop sollte mit MS Office ausgestattet sein, um auch Dokumente (z.B. Schulungsunterlagen, Protokolle, Anwesenheitslisten etc.), Präsentationen (z.B. für die Hauptversammlung) erstellen zu können. Zudem wird ein Drucker mit Scan-Funktion benötigt, damit bspw. Unterlagen, Belege und Anwesenheitslisten eines Einsatzes eingescannt und digital an die Stadtverwaltung übermittelt werden können.“

Handballjugend-Förderverein Wangen

„Nach der unfreiwilligen Corona-Pause, die uns emotional, aber natürlich auch finanziell enorm getroffen hat, konnte dieses Jahr endlich wieder der Allgäu-Cup stattfinden! Veränderte Vorgaben seitens des Finanzamtes machen eine Investition in ein neues Kassensystem notwendig: Die Einnahmen im Festzelt als unsere Haupteinnahmequelle müssen zukünftig detailliert dokumentiert werden, was ein neues Erfassungssystem unumgänglich macht. Wir als Handballjugend-Förderverein würden uns riesig über eine Bezuschussung/Übernahme dieser Investition freuen, damit auch die nächsten Jugendturniere in Wangen und unsere ehrenamtliche Arbeit als Förderverein weiterhin stattfinden können.“

Musikverein Molpertshaus

„Unsere alten Lampen im Probelokal müssten dringend durch neue energiesparende LED-Lampen ersetzt werden. Nicht nur, dass der Stromverbrauch deutlich höher ist, bei einer Lampe müssen wir befürchten, dass sie bald runterkracht. Finanziell ist das eine ganz schöne Herausforderung. Unser Probelokal ist für uns allerdings unerlässlich. Aufgrund der letzten Jahre wären wir wirklich sehr dankbar, wenn wir Unterstützung bekommen würden.“

Musikverein Treherz

„Es ist für uns eine Zeit angekommen / die bringt für uns eine große Freud. / Denn die Volksbank heidanei / spendet uns, spendet uns / Geld für manches Allerlei. / Kopieren, scannen und drucken soll's können / das wär für alle phänomenal. / Ein Multifunktionsgerät / welches dann, welches dann / in unserem Stüble steht. / Jeder wird dieses Gerät dann anbeten / weil es so richtig vielseitig ist. / Selbst W-LAN ist mit dabei / da freut sich, da freut sich / der ganze Musikverei’.“

Narrenzunft Lindau/Bodensee

„Das jetzige Narrenhäusle hätte 1977 eigentlich abgerissen werden sollen. Wir Narren der Narrenzunft Lindau e.V. hatten damals kein Vereinsheim und haben das Häusle übernommen und in etlichen Stunden ehrenamtlicher Arbeit renoviert. Schon damals waren wir hierzu auf Spenden angewiesen. Nun sind einige Jahre ins Land gegangen und am Narrenhäusle stehen einige Erneuerungsarbeiten v.a. am Dach, an der Schindel-bedeckten Fassade und bei der Elektrik an. Auch hierzu sind wir wieder auf Spenden für das Material angewiesen, die Arbeiten werden größtenteils von unseren Mitgliedern ehrenamtlich am Wochenende durchgeführt. Das Häusle steht nicht nur uns Zünftlern, sondern auch den Lindauer Bürgern für Feiern zur Verfügung.“

Realschule Döchtbühl Bad Waldsee

„In diesem Jahr haben wir einen Wasserspender für unsere Kinder angeschafft und möchten dazu noch die passenden Wasserflaschen für Schüler bestellen. Die Kosten für 1000 Stück belaufen sich unter Berücksichtigung von Skonto auf 3788,32 Euro. Wir alle werden uns sehr freuen, wenn die Volksbank im Rahmen dieser Adventskalender-Aktion uns dabei unterstützt.“

Sportclub Vogt

„Der Sport Aktiv Park Vogt: ein ganzjähriges Sport- und Bewegungsangebot für Kinder- und Jugendliche sowie Erwachsene. Für viele Outdooraktivitäten wie z.B. Nordic Walking, Crosslauf, Outdoorkrafttraining, Skilanglauf, Mountainbike, Inliner- und Skirollertraining, Spiel und Spaß in der Natur. Eine frei zugängliche Sportstätte, die selbst bei Pandemien wie Corona o.ä., individuell nutzbar ist. Ausgangspunkt ist das Langlauf und Flutlichtstadion SC Vogt und der Wanderpark- und Waldspielplatz Vogt. Eingebunden sind neben der Abtl. Langlauf sämtliche Abteilungen des SC Vogt, die Gemeinde Vogt und der Forst. Es liegen bereits detaillierte Planungen und validierte Kosten vor, u.a. Architektenplan für Lagerhalle für die Unterbringung von Loipenspurgeräten, Skilager, uvm.“

TSG 1847 Leutkirch, Abteilung Turnen

Über 250 Kinder und Jugendliche sind in der Abteilung Turnen der TSG. Turnen ist sowohl Bewegung als auch Körperbeherrschung. Gerade die Bewegung ist für die Kinder in der heutigen Zeit ein wichtiger Faktor, den wir unbedingt fördern möchten. Und Bewegung sollte Spaß machen. Genau diesen Spaß am Turnen möchten wir mit der Airtrack-Bahn weiter vermitteln und ausbauen. Innerhalb weniger Minuten kann die Bahn aufgebaut werden und für alle Altersklassen eingesetzt werden. Es ermöglicht den Turnerinnen sowohl einfache, als auch schwierigere Elemente schneller zu lernen und vermindert erheblich die Verletzungsgefahr. Schon sehr lange wünschen sich unsere Turnerinnen eine Airtrack-Bahn und wir hoffen, das Projekt jetzt endlich umsetzen zu können.“

So wird abgestimmt

Der Abstimmungscoupon erscheint bis 26. November mehrmals in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie am 16. November im „Südfinder“. Zur Auswertung kommen nur Originalcoupons. Diese senden Sie an: Schwäbische Zeitung, Spenden-Adventskalender 2022, Marktstraße 27, 88299 Leutkirch. Oder Sie werfen den Coupon bei Ihrer Schwäbischen Zeitung in Leutkirch, Wangen, Lindau, Ravensburg oder Bad Waldsee ein. Abgabeschluss ist am Sonntag, 4. Dezember. Eine Online-Abstimmung ist möglich unter