Jungmusikanten holen Silber

Mit sehr guten Ergebnissen absolvierten die drei Nachwuchsmusikanten der Trachtenkapelle Friesenhofen Mia Merk, Valentin Exler und Matthias Buchbinder den D2-Kurs, das Leistungsabzeichen in Silber. Dazu verbrachten sie in den Sommerferien eine Woche in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee.

Der Kurs schloss eine im Musikunterricht vorausgehende Ausbildung ab, u. a. im Instrumentalspiel, Musiktheorie und Gehörbildung. In der Woche in Bad Waldsee wurde das Wissen und Können nochmals vertieft und am Ende abgeprüft. Daneben bot der Kurs auch eine Gelegenheit, Musiker anderer Kapellen kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Für die Jungmusikanten ist die Coronasituation noch schwieriger als für ihre aktiven Musikkollegen, da ihre ersten Auftritte bei Konzerten, Musikfesten usw., auf die sie viele Jahre hingearbeitet haben, nun weggefallen sind. Umso bemerkenswerter sind der Spaß und die Motivation, mit dem sie diesen Kurs absolviert und erfolgreich abgeschlossen haben.