Junger Mann geht auf Polizisten los

Bei einer Schlägerei vor einer Leutkircher Gaststätte ist ein junger Mann auch auf Polizisten losgegangen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Die Polizei war am Samstag um kurz nach Mitternacht wegen der handfesten Auseinandersetzung vor dem Lokal in der Wangener Straße gerufen worden. Mehrere Personen begehrten Einlass in die Wirtschaft. Das wurde ihnen indes wegen einer geschlossenen Gesellschaft in den Innenräumen verwehrt, wie es im Polizeibericht heißt.

Ermittlungen eingeleitet

Hierauf entbrannte demnach zunächst ein verbaler Streit, der letztlich in einem Gerangel endete. Auch den verständigten Polizeibeamten gegenüber zeigte sich vor allem ein 22-jähriger als aggressiv und versuchte einen Beamten zu schlagen. Der Aggressor konnte laut Bericht jedoch überwältigt werden.

Er beruhigte sich in der Folge so weit, dass er letztlich nach Hause gehen konnte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Inwiefern es bei der ursprünglichen Auseinandersetzung zu Straftaten kam, wird ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch sein.