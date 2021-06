Junger Mann fährt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Dienstag einen unter Cannabiseinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeibeamten stellten den Drogeneinfluss um kurz nach 17 Uhr bei dem ausländischen 24-jährigen Autofahrer auf der A 96 fest. Nachdem ein Vortest positiv auf THC verlaufen war, musste der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Fahrt endete für den 24-Jährigen an Ort und Stelle. Er wurde angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen.