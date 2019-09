Junge Musiker geben Wohnzimmerkonzert

Das Akustiktrio Huber & Schmid veranstaltet am Freitag, 27., und Samstag, 28. September, jeweils um 19 Uhr im Bocksaal in Leutkirch ein Wohnzimmerkonzert mit dem Titel „Der Soundtrack unseres Lebens Volume 2“. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Laut Ankündigung will das Trio in die Vergangenheit zurückblicken. Denn mit dem genannten Titel starteten die drei jungen Musiker im Jahr 2016 mit ihrem ersten Konzert. Seitdem gab das Ensemble mit „Eine musikalische Reise durch das Jahr“ und „Leben – Lieben – Lachen“ zwei weitere Konzerte. Nach drei Jahren, in denen sich im Leben der jungen Musiker einiges verändert hat, betrachten sie das damalige Motto aus einem anderen Blickwinkel. Zwischen den Musiktiteln und dem Motto ziehen die Musiker eine ganz persönliche Verbindung – mal ernst, mal süffisant.

Musikalisch fokussiert sich das Trio auf populäre Musik von verschiedenen Interpreten. Die Herausforderung bestehe für das Trio darin, die Titel so zu bearbeiten, dass für ihre Besetzung eine stimmige und gleichzeitig individuelle Version entstehe. Die Aitracherin Julia Huber übernimmt mit ihrer warmen und vielseitigen Stimme die Gesangparts. Die Brüder Michael und Christian Schmid stammen aus Wuchzenhofen. Michael spielt im Akustiktrio die Gitarre und E-Bass, Christian begleitet am Klavier. Die Musik hat für die beiden auch beruflich eine große Bedeutung: Michael studiert in Düsseldorf Toningenieur, Christian hat in Stuttgart Schul- und Kirchenmusik studiert.