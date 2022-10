Junge Musiker aus Friesenhofen erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Tag der Bläserjugend des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg am 22. Oktober in Wolfegg konnten zwei Jungmusikanten der Trachtenkapelle Friesenhofen die Jury überzeugen. Simone Buchbinder trat in der Altersgruppe IB mit einem Saxophon-Solo mit Klavier-Begleitung an.

Die Schülerin von Katrin Hegele erzielte mit ihrem Vortrag das Prädikat mit hervorragendem Erfolg teilgenommen. Matthias Buchbinder nahm in der Altersgruppe III mit einem Euphonium-Solo mit Klavier-Begleitung teil. Auch er erhielt von der Jury das Prädikat mit hervorragendem Erfolg teilgenommen. Zudem erreichte er in seiner Altersklasse die höchste Wertung.

Matthias Buchbinder ist bei Markus Radigk in Ausbildung. Der Vorsitzende der Trachtenkapelle Friesenhofen, Roman Dieing, meint dazu: „Wir gratulieren euch beiden zu diesen tollen Ergebnissen und wünschen euch weiterhin viel Spaß und Freude an der Musik. Wir sind stolz auf euch!“