Junge musikantische HMG-Talente stimmen auf Weihnachten ein

Keine Frage: Mit neuer Konzeption hat das musisch Kreative im Hans-Multscher-Gymnasium an Gewicht gewonnen: So gestalteten am Donnerstaga im Cubus unter der Gesamtleitung ihrer Musiklehrer Mathias Christ und Karoline Bohn die Flexiklassen 5 und 6 allein den ersten Teil des gut besuchten Adventskonzerts. Mal innig und mal herzhaft sangen und musizierten die Jungen und Mädchen, konzentriert und Selbstbewusstsein ausstrahlend, und stimmten so ihre gebannten Zuhörer auf das kommende Weihnachten ein. Rhythmisch perfekt gelangen so der Cup-Song und die Body-Percussion sowie mit großer Bandbegleitung und Akkordeon-Solo die adventlichen Lieder. Wie im Refrain eines Songs durchbrachen alle Akteure so „die Schatten der Nacht“.

Im zweiten Teil überzeugten die 13 Mädchen des Mittel- und Oberstufenchors mit fein intoniertem, mehrstimmigem Gesang: Innig und freudig interpretierten sie berührend die Lieder, wie auch Defne Akbas ihr Solo beim bekannten „Hallelujah“ von Leonhard Cohen. Zwar bezeichnete Mathias Christ seine Schulband als „neu zusammengewürfelten Haufen“, dennoch spielten dessen Musikanten sicher und mit cooler Miene, um dann zum Abschluss das gemeinsam gesungene Lied „Feliz Navidad“ zu begleiten.