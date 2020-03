Junge Leutkircherin wehrt sich gegen die Schublade „Ausländer“

Mit ihrem Projekt „Heimatporträts“ möchten vier Schülerinnen des Hans-Multscher-Gymnasiums zeigen, wie vielfältig ihre Heimatstadt Leutkirch ist. Dafür stellen sie verschiedenen Personen aus Leutkirch und den Ortschaften die größtenteils gleichen Fragen.

Das Ziel ist es, dass sich die Leser der Porträts mit den jeweiligen Menschen identifizieren, sich über deren Antworten in sie hineinversetzen können. So solle eine Verbindung geschaffen werden zwischen Menschen, die zwar in derselben Stadt leben, die im Alltag aber wenige bis gar keine Berührungspunkte miteinander haben.

Dieses Mal beantwortet die 18-jährige Lada Petrenko die Fragen der Schülerinnen, die als Baby mit ihren Eltern aus Kasachstan ins Allgäu ausgewandert ist und in diesem Jahr ihr Abitur schreibt. Eine Einwanderungsgeschichte, die auch geprägt ist von der Befürchtung, sich nie irgendwo wirklich zu Hause zu fühlen.

Wie lange leben Sie schon in Leutkirch? Und warum?

Seit 2002, also 17 Jahre lang. Wir sind nach Leutkirch gezogen, weil wir aus Kasachstan ausgewandert sind. Damals war ich noch ein Baby und hatte demnach keinen Einfluss auf die Entscheidung

Was schätzen Sie an Leutkirch?

Ich schätze vor allem die Natur, wie auch die ländliche Kultur und Tradition, etwa die Umzüge zur Faschingszeit, das Kinderfest, aber auch die Kreativität, zum Beispiel in der Kunstschule.

Worüber haben Sie zum letzten Mal so richtig herzhaft gelacht?

Wahrscheinlich über ein lustiges Bild oder Video im Internet.

Wofür werden Sie nie zu alt?

Ich werde nie zu alt, um so richtig zu intensiver Musik abzurocken. Für einen trockenen beziehungsweise schlechten Witz bin ich auch immer zu haben.

Was bezeichnen Sie als Heimat?

Heimat ist für mich alles und nichts. Ich fühle mich nirgends komplett verwurzelt, was an meiner Herkunft liegt, die mein Leben und meine Identität immer etwas mehrdeutig gestaltet. Ich kann jeden Ort der Welt zu meiner Heimat machen, und doch werde ich mich nirgends wirklich zu Hause fühlen.

Wie können Sie so richtig Dampf ablassen?

Wenn es ein sehr ernstes Thema ist, dann wahrscheinlich durch das Weinen. Wenn ich sauer oder genervt bin, dann auf jeden Fall mit intensiver, feuriger Musik, in meinem Fall Rock.

Wann und wieso sind Sie zum letzten Mal über ihren Schatten gesprungen?

Ich bin das letzte Mal über meinen Schatten gesprungen, als ich angefangen habe, mehr auf mich selbst zu hören, und weniger auf die Meinung anderer. Und zudem habe ich angefangen, meine Meinung offen zu sagen und zu vertreten.

Welche Methode zur Selbstliebe würden sie anderen ans Herz legen?

Selbstliebe wird ab den Punkt stärker, an den man aufhört, sich mit anderen zu vergleichen und erkennt, dass man sowieso niemand anderes als man selbst sein kann. Auch ist es wichtig zu erkennen, dass jeder im Leben Probleme hat und dass das etwas menschliches ist. Man kann kein anderes Leben als sein eigenes Leben führen, deshalb sollte man sein bestes ICH sein. Dich gibt es nur einmal, du bist einzigartig und das ist extrem cool!

Worauf sind Sie besonders stolz?

Ich bin stolz auf meine Fähigkeit, zu reflektieren und mich in andere hineinversetzen zu können. Es ist heutzutage extrem wichtig, bewusst handeln zu können und zu überlegen, wie sich Entscheidungen auf andere auswirken.

Was würden Sie an Leutkirch verändern?

Ich würde mir wünschen, dass Leutkirch weniger konservativ ist. Ich bin für mehr Weltoffenheit, so würde ich diese vor allem gerne auch von älteren Generationen erfahren. Das Interesse an andere Kulturen ist mir sehr wichtig und nicht nur eine höfliche "Toleranz". Ich bin einfach für mehr Verständnis in Leutkirch.

Welches Image von Ihnen würden Sie gerne loswerden?

Viele wissen nicht, dass ich genau so viel Deutsch wie Russisch bin und ich werde daher oft unbegründet in die Schublade der "Ausländer" gestreckt. Außerdem denken Leute oft, dass ich laut bin oder vielleicht sogar unhöflich, nur weil ich mich traue gesellschaftliche Normen zu brechen. Das heißt, dass ich direkt und ehrlich bin und daher meine Meinung in den richtigen Momenten offen vertrete.

So kann man mitmachen

Wer auch beim Projekt „Heimatporträts“ mitmachen und die Fragen der Schülerinnen beantworten möchte – oder jemanden kennt, der etwas zu erzählen hätte – kann sich bei Ihnen per E-Mail an die Adresse heimatportraets@gmail.com melden. Dort die Telefonnummer mit angeben, dann melden sich diese.