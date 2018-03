Junge Künstler beweisen Kreativität

Die Sieger des 48. Internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“, die ihre Werke bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eingereicht haben, stehen fest. Vorgestellt wurden die jungen Künstler mit ihren Werken am Donnerstag in den Geschäftsräumen der Bank in der Bahnhofstraße 2.

Teilgenommen am 48. Internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“, der unter dem Thema „Erfindungen verändern das Leben“ stand, haben insgesamt 48 Klassen mit 800 Schüler aus der Region, die ihre Kreativität bewiesen haben. So zeichnete Ben Kennerknecht zum Beispiel einen Roboter, der anderen Menschen Brot gibt. Roman Gegenbauer hielt in seinem Gemälde einen Ninja-Roboter fest, der Menschen beschützt. Luzie Link erfand eine Zeitmaschine, die Menschen in den Urlaub fliegt. Insgesamt wählte die Jury, bestehend aus Dieter Bader, Rudolf Dentler, Kerstin Gmünder und Inés Kreitmeier, zunächst 65 Klassensieger und anschließend die 13 schönsten Bilder, die an die Landesjury weitergeleitet werden, aus. Belohnt wurden die jungen Künstler von Silvana Schädle, Abteilung Marketing sowie von Berthold Natterer, Regionalmarktdirektor der Volksbank Allgäu-Oberschwaben jeweils mit einem Einkaufsgutschein.

Die Sieger für die Landesebene:

Ben Kennerknecht, Grundschule Deuchelried, Roman Gegenbauer, Grundschule Aitrach und Elia Gegenbauer, Grundschule Ausnang.

Altersgruppe zwei: Fabian Schwarz und Lion Krasniqi von der Grundschule Ebnet in Wangen sowie Elia Gegenbauer, Grundschule Ausnang.

Altersgruppe drei: Philipp Schneider und Lea Bentele, Grundschule Bad Wurzach sowie Emily Bodenmüller, SBBZ Lernen Kißlegg.

Altersgruppe vier: Marilena Hauß, SBBZ Lernen Kißlegg.

Altersgruppe fünf: Nicole Cymbala, Anna Sonntag und Anna-Maria Roth, alle Geschwister-Scholl-Schule.