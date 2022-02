Junge Christen wagen den Lebensweg mit Gott

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein heiliges Zeichen der Liebe Gottes, das Sakrament der Firmung, empfingen Ende Januar an die dreißig junge Christen aus der Seelsorgeeinheit Alpenblick in St. Gallus und Magnus Hofs und in St. Martinus Urlau durch Offizial Domkapitular Thomas Weißhaar aus Rottenburg.

Vorbereitet hatten sich die Jugendlichen teils durch Gruppentreffen, teils durch spirituelle Angebote wie Weggottesdienste und der Möglichkeit zu einer Lebensbesinnung und zu einem Beichtgespräch. Pastoralreferentin Sofia Kirchschlager leitete die Firmvorbereitung der Seelsorgeeinheit Alpenblick und begleitete selber einige der Firmbewerber, die zu den Pfarreien Friesenhofen, Urlau, Hinznang, Hofs, Wuchzenhofen und Ottmannshofen gehören. Weitere Gruppen junger Christen übernahmen Carmen Graf aus Adrazhofen zusammen mit Pfarrer i. R. Hans Schall aus Wuchzenhofen und ebenso Norbert Durach aus Urlau.

Im Gottesdienst, den der Pfarrer der Seelsorgeeinheit, Marc Grießer, gemeinsam mit Domkapitular Thomas Weißhaar zelebrierte, erinnerte der Firmspender aus Rottenburg, dass die Firmung nicht etwas ist, dass man „hinter sich bringt“ und was damit ein für alle Mal abgeschlossen ist, sondern dass es um Vertrauen geht, das wachsen und sich im Leben des Einzelnen ausprägen will: Das Vertrauen darauf, dass Gott „jedem von uns ganz eigene Talente und Fähigkeiten gegeben hat und dass er den jeweils ganz eigenen Weg eines Menschen mitgeht.“ – Musik berührt die Herzen. Und so umrahmte Reinfried Musch an der Orgel gemeinsam mit Solistin Melanie Längst beide Feiern wohltuend, da nach wie vor aufgrund der Pandemie der Gemeindegesang zwar möglich ist, jedoch noch Einschränkungen unterliegt.

Die Neugefirmten sind: Stefan Boscher, Mia Merk, Julia Spieß, Johannes Schwenk, Emma Fischer, Pauline Wildanger, Mia Riess, Elina Gegenbauer, Franz Berger, Jonas Reutlinger, Annika Brauchle, Lenja Aicher, Simon Kargus, Jonas Badstuber, Selina Sagstetter, Katharina Hölzle, Jona Grubmüller, Jonathan Mayer, Finn Kathan, Moritz Herberg, David Echteler, Simon Schöneberg, Selina Götz, Yakira Hauck, Felix Buck, Emilie Kummerow, Pia Weizenegger Elena Schäffeler, Ramona Prinz, Isabell Prinz, Ellen Ruf, Valentin Exler und Marcello Fratello.