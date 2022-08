Jugendregatta des Marinevereins Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 6. bis 7. August fand am Ellerazhofen Weiher wieder die Jugendregatta statt. Nachdem in der Woche vorher die Segelkurse für 35 Jugendliche durchgeführt wurden, konnten diese am Wochenende ihr erlerntes Können unter Beweis stellen. Die Windverhältnisse waren nicht einfach, vor allem die „Beginner“ hatten am Anfang schon zu kämpfen, zumal der Wind sich auch ständig drehte und von allen Richtungen zu kommen schien. Mit der Zeit gewöhnte man sich an den Wind und alle hatten sichtlich Spaß an den Wettkämpfen. Zur Kaffeezeit wurden die Durchgänge kurz unterbrochen und alle konnten sich bei Kaffee, Tee und Kuchen wieder stärken für die weiteren Läufe. Ein sehr gelungenes Wochenende ging zu Ende und der MVW hofft, dass der ein oder andere „Jungsegler“ weiterhin Freude an diesem schönen Sport hat. Neumitglieder sind jedenfalls immer willkommen!