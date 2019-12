Jugendmusikschule lädt zum Adventskonzert

Die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) lädt am Samstag, 7. Dezember, zum Adventskonzert in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Auch in diesem Jahr wird von adventlichen und weihnachtlichen Stücken über Popmusik bis hin zu klassischen Werken wieder ein abwechslungsreiches Programm zu hören sein, das von den verschiedensten Besetzungen gestaltet wird, so die Ankündigung. Es spielen das Streichorchester, das Bläservororchester, ein Schlagzeugensemble, ein Saxophonquartett und einige gemischte kleine Formationen. Wie 2018 wird auch heuer wieder eine Gruppe des Elementarunterrichts mit Kindern ab vier Jahren unter der Leitung von Stefanie Bühler einen Programmpunkt gestalten. Die Gesamtleitung obliegt Katrin Hegele.