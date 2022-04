Jugendmusikschule bringt den Lohboden zum Klingen

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Absage hat die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu an ihrer Zweigstelle in Leutkirch vor Kurzem wieder ihr alljährliches Kammermusikforum ausgerichtet. Im voll besetzten Lohboden der Festhalle stellten rund 30 Mitwirkende in verschiedensten Besetzungen ihr Können unter Beweis, berichtet die Jugendmusikschule in einem Schreiben.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer festlichen Fanfare gespielt vom Juniorstreichorchester. Weiche Klarinettenklänge ließ Maxima Waizenegger in einer Romanze von Carl Baermann erklingen, begleitet von Klavierlehrerin Anette Jakob am Flügel. Es folgte eine Gavotte, ein alter Tanz, beschwingt gespielt von einem Streichtrio unter der Leitung von Claudia Kessler.

Marie Ruess interpretierte anschließend zwei kurze Stücke von Alec Rowley am Klavier. Die Schlagzeugklasse von Matthias Jakob spielte in drei verschiedenen Ensembles auf. Die Darbietung der „Rhapsodie für Euphonium“ von James Curnow wurde gefühlvoll gespielt von Linus Steinbach und der ukrainischen Pianistin Maria Dyachkova. Bariton Vincent Jehmlich aus der Gesangsklasse von Corinne Choi-Schutz trat souverän auf. Mit der Ballade „Can you feel the love tonight“ aus „König der Löwen“ brachte ein Saxophonquartett unter der Leitung von Alexej Khrushchov den Lohboden zum Klingen. Den Abschluss des Konzertabends bildeten drei Stücke der JMS-Band unter der Leitung von Dmytro Omelchak.