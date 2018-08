Jugendlicher stiehlt Spendenkasse und flüchtet

Wegen Diebstahl ermitteln Beamte des Polizeireviers Leutkirch gegen einen Heranwachsenden, der gegen 10.45 Uhr eine Spendenkasse in einer Bank entwendete, da er von seinem Konto mangels Deckung kein Geld abheben konnte. Allerdings ließ der junge Mann dabei eine EC-Karte am Bankschalter liegen. Etwa 45 Minuten später dürfte er laut Polizeibericht in einem Elektronikmarkt in der Bahnhofstraße einen USB-Stick entwendet haben, da beim Verlassen des Warenhauses die Alarmanlage anschlug. Einem Angestellten, der den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, drohte der Tatverdächtige mit Schlägen, so dass dieser die Verfolgung aufgeben musste.

Die Polizei sucht Zeugen, die den schlanken, etwa 180 Zentimeter großen, dunkelhäutigen Mann während des vermutlichen Diebstahls beobachtet haben, und bittet diese, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84883333, zu melden.