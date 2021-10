Jugendlicher schmeißt Flasche gegen Hauswand in der Leutkircher Furtenbachstraße

Das Polizeirevier Leutkirch hat laut Bericht Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einer Hauswand in der Furtenbachstraße aufgenommen. Ein bislang unbekannter Jugendlicher wurde am Dienstag kurz nach 13.30 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er eine Glasflasche gegen die Wand warf und im Anschluss mit zwei weiteren Jugendlichen flüchtete. Der Täter wird als circa 17 bis 18 Jahre alt und mit einer hellen Jacke bekleidet beschrieben. An der Hauswand entstand eine Beschädigung am Putz der Außenfassade in Höhe von rund 400 Euro.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07561 / 848 80 bei der Polizei zu melden.