Jugendlicher bedroht Mitbewohner mit Messer

Für Aufregung hat in Jugendlicher am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in einer Wohngruppe in der Straße am „Oberen Graben“ gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Jugendliche, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, während eines belanglosen Streites einen anderen jugendlichen Mitbewohner durch das Vorzeigen eines längeren Messers. Nach kurzer Fahndung konnte der Tatverdächtige durch die Polizei aufgegriffen werden und wurde in eine Spezialklinik übergeben.

