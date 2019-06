Jugendliche zerstören Blumentöpfe

Drei noch unbekannte Jugendliche haben am Freitag gegen 2.15 Uhr in der Allgäuallee auf einem Privatgrundstück auf Höhe der Zufahrt zum Center Parcs Park mehrere Blumentöpfe und Pfosten beschädigt. Der Schaden kann laut Mitteilung der Polizei momentan noch nicht beziffert werden. Durch den Lärm wurde ein Zeuge auf die Jugendlichen aufmerksam, der diese wie folgt beschrieb: 16-17 Jahre alt, bekleidet mit Kapuzenpullis, kurzen Hosen und Rucksäcken. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 in Verbindung zu setzen.