Jugendliche wählen ab 23. November ihre Interessensvertretung

Jugendliche in Leutkirch sind vom 23. November bis 6. Dezember zur Wahl für den Jugendgemeinderat aufgerufen.

Eine öffentliche Jugendgemeinderatssitzung hierzu findet am Mittwoch, 12. Oktober, um 18 Uhr im Sitzungsaal des Gemeinderates im Verwaltungsgebäude Gänsbühl statt. Dabei können sich alle Interessierten und vor allem auch alle Jugendlichen, die sich zur Wahl aufstellen lassen wollen oder sich insgesamt für die Arbeit im Jugendgemeinderat interessieren, informieren.

Das Thema sei für Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle eine Herzensangelegenheit, daher werbe er bei den Jugendlichen fürs Mitmachen, schreibt die Stadtverwaltung.

Ein eigenes Budget

Die Rahmenbedingungen sind an die des Gemeinderates angelehnt: Der Jugendgemeinderat hat eine eigene Geschäftsordnung und ein freies Budget von zunächst 2000 Euro. Die 15 gewählten Vertreter bestimmen selbst ihre Sprecher und Schriftführer. Diese bilden den Vorstand, der an öffentlichen und auch nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen teilnehmen darf. Ähnlich wie Ortsvorsteher haben sie Rede- und Antragsrecht.

Der Jugendgemeinderat muss mindestens vier Sitzungen im Jahr halten – dafür bekommen die Mitglieder eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro pro Sitzung, die Sprecher und der Schriftführer erhalten 15 Euro.

Dritte Wahl seit 2018

Die Themen, die vom Jugendgemeinderat behandelt werden, bestimmen die Mitglieder selbst. In der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg heißt es dazu: „Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interesse berühren, in angemessener Weise berücksichtigen.“ Daher wurde im Jahr 2018 erstmals ein Jugendgemeinderat gewählt.

Der 3. Jugendgemeinderat wird ab 23. November 2022 in den Leutkircher weiterführenden Schulen und im Rathaus gewählt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren, die in Leutkirch leben oder hier zur Schule gehen. Gewählt werden können alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren die in Leutkirch ihren ersten Hauptwohnsitz haben.

Hier kann man sich bewerben

Der Jugendgemeinderat wird aus 15 Mitgliedern bestehen, eine Wahlperiode dauert zwei Jahre. Kandidaten können sich bis zum 21. Oktober bewerben. Bewerbungsunterlagen und Informationen finden sich unter: www.leutkirch.de/wahl2022, oder direkt in den Sekretariaten der weiterführenden Schulen, im Rathaus und im Jugendhaus.