Jugendliche ignorieren Corona-Verordnung

Trotz der nach wie vor geltenden Kontaktverbote nach der Corona-Verordnung haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr auf dem Gelände einer Grundschule in der Straße „Oberer Graben“ drei junge Männer und eine 19-Jährige angetroffen, die dort gemeinsam Alkohol konsumierten. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Quartett, das sich in keinster Weise einsichtig zeigte, von der Streifenwagenbesatzung angezeigt.