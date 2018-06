Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Straße Gänsbühl zwischen zwei Tatverdächtigen im Alter von 19 und 20 Jahren gekommen. Zuvor soll der 20-Jährige die 17-jährige Begleiterin des 19-Jährigen belästigt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, sollten sich an das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 wenden.