Jugendliche entwickeln ihr eigenes Stück

Im Rahmen von „Generation Together“, der von der Elobau-Stiftung und dem Jugendhaus organisierten Mitmachplattform für unterschiedlichste Aktivitäten in Leutkirch, fand jüngst ein mehrtägiger Theater-Workshop für junge Menschen unter dem Titel „Word“ statt. Ort des Geschehens: das Jugendhaus.

Jugendliche entwickelten laut Pressemitteilung des Jugendhauses unter Anleitung des Jugendsozialarbeiters Christian Netti aus Zeitungsartikeln improvisierte Szenen und kamen dadurch in den Dialog. Einer der Schwerpunkte war das Thema Klimawandel. Die damit zusammenhängenden Haltungs- und Argumentationsmöglichkeiten wurden behandelt und diskutiert.

Netti, ausgebildet in diversen Kommunikations- und Theatermethoden, sei es wichtig gewesen, dass die Verläufe der Szenen authentisch sind, heißt es in der Mitteilung. Jeder sollte den Text und die Haltung seiner Rolle ohne Beeinflussung entwickeln. Nach dem Spielen wurde diskutiert und analysiert. Lösungen ausprobiert. Das se eine Herausforderung für die Jugendlichen. „Demokratie ist nie einfach, aber essenziel“, so Netti. Wenn innerhalb einer solchen Gruppenarbeit nur einer „seine Lösungen“ vorgebe, würde alles schnell seinen Reiz verlieren. Da stimmten ihm die fünf Teilnehmer zu.

Was bei diesen Treffen zusammenkam, welche Ideen die Jugendlichen miteinbrachten und wie dies spielerisch umgesetzt wurde, kann während der Filmpremiere von „Leutkirch im (Klima-)Wandel“ am Donnerstag, 25. Juni, in der Festhalle in Leutkirch miterlebt werden.