Jugendkonferenz geht in die zweite Runde

Ein Mountainbike-Trail? Eine Jobbörse? Mehr Mülleimer in der Stadt? Solche und andere Fragen sollen bei der zweiten Leutkircher Jugendkonferenz am Freitag, 15. November, im Jugendhaus besprochen werden. Ab 15 Uhr lädt der Jugendgemeinderat dort andere Jugendliche ein, über ihre Stadt, ihre Freizeit und die Zukunft zu diskutieren – Musik, Essen und Getränke inklusive. Wie die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach weiter mitteilt, sind die Ergebnisse der Umfrage, an der rund 1130 Schüler von sieben Leutkircher Schulen teilgenommen hatten, Grundlage der Gespräche. Die Schüler hatten Fragen beantwortet wie „Fühlst du dich wohl in Leutkirch?“ oder „Gibt es genügend Aufenthaltsmöglichkeiten?“. Bei der zweiten Jugendkonferenz soll es aber konkret werden: Nachdem bei der ersten Auflage im Oktober bereits einige Vorschläge erarbeitet worden sind, sollen diese Ideen nun auch weiterentwickelt werden. Ein Beispiel: Ein Mountainbike-Trail fehle in Leutkirch, so ein Ergebnis der ersten Veranstaltung. Im Jugendhaus könnte es also um die Frage gehen, wo denn ein solcher Trail aus Sicht der Jugendlichen entstehen könnte. Der Jugendgemeinderat möchte die Ergebnisse dann den zuständigen Gremien wie etwa dem Gemeinderat vorlegen, es gibt aber auch ein eigenes Budget für Projekte. Gefragt sind bei der Jugendkonferenz laut Mitteilung alle Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren, die in Leutkirch wohnen, hier zur Schule oder in die Lehre gehen und in Leutkirch etwas bewegen möchten. Unterstützt wird die Jugendkonferenz von der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach, die im kommenden Jahr im Jugendfonds voraussichtlich 10 000 Euro für Projekte und Veranstaltungen von Jugendlichen bereitstellen kann. Der Jugendgemeinderat entscheide darüber, welche Projekte schließlich bezuschusst werden

Archivfoto: Stiftung St. Anna