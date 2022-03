Jugendhausteam sammelt Sachspenden für die Ukraine

Aufgrund der schlimmen Situation, die seit Tagen in der Ukraine vorherrscht, versucht auch das Jugendhausteam so gut es geht zu helfen. Deshalb hat der Aktivenrat, das ehrenamtliche Gremium vom Jugendhaus, eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um den Opfern dieses Krieges beizustehen, wie mitgeteilt wird. Die Situation in der Ukraine ist schrecklich, deshalb versucht das Team diese Not durch sammeln von Sachspenden ein wenig zu lindern. „Wir stehen nun alle in der Verantwortung, diese Menschen mit all unseren zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen“, so Marlon Krämer vom Aktivenrat.

Patrizia Fietz, Mitarbeiterin des Jugendhauses, die sich derzeit in Elternzeit befindet, würde zusammen mit ihrem Lebensgefährten Ralph Staniek unterschiedliche Sachspenden in die Stadt Mielec in Polen zu ihrer dort lebenden Tante transportieren, die für das Unternehmen Państwowe Zakłady Lotnicze tätig ist. Diese Firma ist ein polnischer Hersteller für Luftfahrzeuge, das zivile und militärische Flugzeuge sein Eigen nennt und derzeit schon unzählige Hilfsaktionen gestartet hat. Somit ist gewährleistet, dass Sachspenden auch sicher und vertrauenswürdig ankommen, heißt es.

Da derzeit aber keine Zivilisten an die Grenze gelassen werden, folgt dort dann die Übergabe an die Bundeswehr, welche den Transport zur Grenze durchführt oder die Sachen an Einrichtungen verteilt, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Da derzeit viele Spenden über Kleidung und Schlafsäcke dort eintreffen, fehlen aktuell überwiegend sehr viele alltägliche Dinge, wie Zahnpasta, Zahnbürsten, Shampoo, Seife, Feuchttücher, Taschentücher, Erste-Hilfe-Sets (Verbandsmaterial), Desinfektionsmittel, Hygieneartikel für Damen, Windeln, Taschenlampen, Power-Banks und Medikamente (Schmerzmittel, Fieber, Durchfall). „Vorallem Verbandsmaterial und Medikamente seien sehr knapp“, berichtete Fietz im Gespräch mit Jugendhausleiter Dietmar Müller.

Und um genau diese Sachspenden bittet das Jugendhausteam bei dieser Hilfsaktion. Die genannten Sachspenden können im Zeitraum vom 7. bis 10. März jeweils von 14 bis 17 Uhr ins Jugendhaus in der Poststraße 8 vorbeigebracht werden.