Jugendhaus Leutkirch bietet einen Gitarrenkurs an

Das Leutkircher Jugendhaus bietet in Kooperation mit Clemens Gronmayer einen Gitarren-Kurs an vier Tagen an. Er richtet sich laut Pressemitteilung des Jugendhauses all diejenigen, die gerne ganz einfach und schnell Lagerfeuergitarre spielen möchten.

Der Kurs ist für absolute Anfänger der Gitarre zugeschnitten, anhand eines Schritt für Schrittplans lernen Teilnehmer, in wenigen Stunden eigenständig erste Lagerfeuersongs zu spielen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Clemens Gronmayer bringt laut Mitteilung 15 Jahre Unterrichtserfahrungen an privaten Musikschulen mit.

Der Kurs umfasst vier Einheiten und findet im Jugendhaus statt am 28. November, 5., 12. und 19. Dezember jeweils um 17 Uhr und jeweils 60 Minuten lang. Inhalte sind wichtigen Akkorde sowie Rhythmen und Spieltechniken der Lagerfeuergitarre. Mitzubringen ist eine eigene Gitarre, im Notfall leiht das Jugendhaus eine aus. Die Teilnahme kostet 40 Euro, Anmeldungen sind möglich bis 24. November per E-Mail an guitarcoaching@gmx.de