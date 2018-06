Jugendhaus lädt zur School’s out Party

Das Jugendhaus organisiert auch in diesem Jahr die School’s Out Party. Damit soll der Beginn der Ferien gefeiert werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Aktivenräte des Jugendhauses haben bereits frühzeitig mit der Planung begonnen, um eine tolle Party für die Leutkircher Jugendlichen auf die Beine zu stellen. Herausgekommen ist ein Line-Up, das sich sehen lassen kann, heißt es weiter.

Durchdachte und nachdenkliche Hip-Hop-Texten

Die School’s Out Party beginnt mit Mista F (plus Special Guest) aus Leutkirch, der mit seinen durchdachten und nachdenklichen Hip-Hop-Texten zum Feiern animieren wird. Danach wird das Mikrofon an Bigeazie übergeben. Der 27-jährige Bigeazie, hinter dessen Künstlername Gideon Godfrey steckt, rappt schon seit seinem 18. Lebensjahr und veröffentlichte unterschiedliche Mixtapes wie Eazie Rider I & II, sowie Freiheit. Er gewann 2008 den 80’s Flashback Contest von Nokia und durfte daraufhin auf der You-Messe in Berlin spielen.

Da Bigeazie schon bei der Jubiläumsfeier vom Jugendhaus überzeugte, freut sich das Jugendhaus-Team, den Künstler erneut auf der Bühne zu sehen. Der Hauptact des Abends ist Laas Unltd.. Laas Unltd. ist einer der bis dato meist unterschätzten und talentiertesten Rapkünstler des Landes, schreibt das Jugendhaus. Der gebürtige Gütersloher sei für viele nicht weniger als der Inbegriff der Freestyle- und Jamkultur Deutschlands. Als Mitglied der „Stammtisch Crew“ machte sich Laas bereits im Alter von 15Jahren, Ende der 90er-Jahre, bundesweit auf Hip-Hop-Events, sowie den legendären „Beats Aus Der Bude“-Tapes einen hochgehandelten Namen im deutschen Rapgeschäft. Heute wird sein Name von Hip-Hop-Größen wie Kool Savas und Sido zitiert, wenn von „Qualität am Mic“ die Rede ist.

Den Anspruch, an die Spitze des Genres zu gelangen, konnte Laas Unltd. mit seiner aktuellen LP „BLACKBOOK 2“ mit Nachdruck untermauern – Platz 41 in den Deutschen Album Charts. Deshalb freue sich das Jugendhaus-Team, einen solch hochkarätige Künstler am 30.Juli ab 18 Uhr auf dem Skateplatz in Leutkirch auf der Bühne zu begrüßen zu dürfen.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Mensa des Gymnasiums statt. Der Eintritt kostet fünf Euro im Vorverkauf und sieben Euro an der Abendkasse. Vorverkaufskarten gibt’s ab sofort im Jugendhaus.